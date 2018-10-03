Гражданская жена полковника Захарченко улетела в США

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшая девушка и мать ребенка полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина улетела в США из-за опасений за свою безопасность, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Карабанов.

Ранее источник, близкий к семье экс-полицейского, сообщил РИА Новости, что Семынина "улетела в Англию 28 сентября, взяв билет до аэропорта города Хитроу".

"Она бы улетела и раньше, но следствие изъяло и незаконно удерживало ее загранпаспорт. Как только она его вернула, то здесь ее больше ничего не держало", — сказал Карабанов.

Он пояснил, что вида на жительство в США у Семыниной нет, но у нее достаточно длительная виза. В дальнейшем адвокат намерен прорабатывать линию поведения россиянки, в том числе вопрос прошения о политическом убежище.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.