Судьбу Мадуро должен решать только народ Венесуэлы, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Решение по вопросу ухода президента Венесуэлы Николаса Мадуро с занимаемой должности должен принять только народ этой страны, а не кто-либо извне, Венесуэле необходимо предоставить возможность самостоятельно разобраться со свой судьбой, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.

"Это должен определять народ Венесуэлы, а не кто-либо в мире. Что касается различных инструментов влияния на ситуацию в Венесуэле — они не должны быть такими, которые усугубляют положение гражданского населения. Это принципиальный вопрос", — сказал Путин на Российской энергетической неделе (РЭН).

Президент подчеркнул, что любые попытки влиять на ситуацию извне с целью ухудшить положение в стране, неприемлемы.

"Против него (Мадуро — ред.) был теракт, был совершен, попытка его убийства. Мы тоже будем одобрять такие способы политической борьбы? Я думаю, что это абсолютно неприемлемо. Ни то, ни другое, ни что-либо подобное. Нужно предоставить народу страны самому разобраться со своей судьбой и ничего не навязывать извне", — отметил глава государства.