Новый референдум по Brexit стал бы "голосованием политиков", заявила Мэй

ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй категорически исключила возможность проведения нового референдума по Brexit, заявив, что он бы стал "не волеизъявлением народа, а волеизъявлением политиков".

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Призывы о проведении нового референдума — на этот раз по итоговым договоренностям Британии и ЕС — в последнее время раздаются все чаще.

"Они (сторонники проведения нового референдума – ред.) называют его голосованием народа. Но народное голосование уже состоялось, когда народ проголосовал за выход из ЕС… Новый референдум стал бы не волеизъявлением народа, а волеизъявлением политиков, заявляющих, что в первый раз все пошло не так, поэтому давайте проведем еще одно голосование", — заявила Мэй, завершая большой речью съезд Консервативной партии.

Ранее к правительству с призывом провести референдум обратился один из крупнейших британских профсоюзов GMB. Он насчитывает 639 тысяч членов — работников почти всех секторов промышленности, розничной торговли, сферы безопасности, а также сотрудников школ, медиков, социальных работников и представителей местных муниципалитетов.

Британский конгресс профсоюзов (TUC) предупредил, что поддержит проведение референдума по итоговым договоренностям о Brexit в том случае, если его не устроят условия выхода страны из ЕС, которые согласует правительство.