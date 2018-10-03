Мэр Львова Садовой будет баллотироваться в президенты Украины

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой будет баллотироваться в президенты Украины на предстоящих президентских выборах, чтобы "восстановить веру в Украину", сообщила в среду пресс-служба партии.

Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. Официально избирательная кампания на Украине стартует в конце декабря, часть кандидатов уже заявили о намерении бороться за должность президента.

"Мэр Львова Андрей Садовый объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины", — говорится в сообщении.

Садовый пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призвал к объединению все силы, которые поддерживают идею "решительных изменений".

"Моя цель очень проста и сложна одновременно — восстановить вашу веру в Украину. Перед вами сегодня весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе", — цитирует Садового пресс-служба партии.

По его словам, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".