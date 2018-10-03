КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что ей известно, кто станет преемником Леонида Кучмы на месте руководителя делегации Киева на переговорах по Донбассу, однако эту кандидатуру должен назвать президент страны Петр Порошенко.

Во вторник пресс-секретарь бывшего президента Украины Кучмы Дарья Олифер сообщила, что он завершил работу в качестве представителя Киева в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Кучма ранее заявлял, что покинет свой пост по достижению "критического возраста". В августе ему исполнилось 80 лет.

"У меня есть информация относительно того, кто предлагается на эту очень непростую должность, но очевидно, что ее должен назвать президент Украины Петр Порошенко", — сказала Геращенко журналистам в среду, трансляцию вел телеканал "Прямой".

При этом она отметила, что новый представитель Киева будет назначен скорее всего до следующего заседания трехсторонней контактной группы. По словам Геращенко, на следующем заседании делегация из Киева будет представлена "достойно".