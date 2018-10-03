Столтенберг посетит Сербию 6-8 октября

БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Белград 6-8 октября, запланированы переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщила в среду пресс-служба альянса.

Накануне Столтенберг подтвердил, что посетит на следующей неделе Сербию, но точные даты не назвал.

"В ходе визита генеральный секретарь встретится с президентом республики, а также с премьер-министром", — говорится в сообщении.

Восьмого октября Столтенберг вместе с Вучичем посетит церемонию открытия учений гражданской обороны, организованных евроатлантическим Координационным центром реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) и министерством внутренних дел Сербии.

Генсек НАТО также выступит с речью на конференции, организованной белградским форумом безопасности, и встретится со студентами филологического факультета Белградского университета.