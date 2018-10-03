Двух финнов с 653 килограммами кокаина задержали во Франции, сообщили СМИ

ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — РИА Новости. Таможня Франции в ночь с понедельника на вторник поблизости от Тулузы задержала двух граждан Финляндии, перевозивших 653 килограмма замороженного кокаина, пишет в среду газета Helsingin Sanomat, со ссылкой на органы правопорядка Франции.

"В ночь с понедельника на вторник в рефрижераторе с рыбой в районе Тулузы сотрудники таможни обнаружили 50 коробок с замороженным наркотиком. Были арестованы два гражданина Финляндии", — говорится в сообщении.

Во вторник французские СМИ сообщали, что грузовик был зарегистрирован на Украине, а задержанные водители являются гражданами Нидерландов. Позднее правоохранители уточнили эту информацию.

Это самое большая партия кокаина во Франции, изъятая с начала сентября, когда в порту Гавр были обнаружены 752 килограмма кокаина, пишет газета.