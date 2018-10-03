В Косово могут создать армию по стандартам НАТО

БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Парламентский комитет по внутренним делам и обороне самопровозглашенной республики Косово одобрил пакет законопроектов о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в Армию и направил его на утверждение депутатам.

За передачу трех законопроектов о трансформации СБК в полноценные Вооруженные силы в парламентскую процедуру в сентябре проголосовали все члены косовского кабмина в отсутствие двух министров из партии нацменьшинства "Сербский список". Инициатором голосования выступил министр сил безопасности Рустем Бериша.

"Комитет по внутренним делам и обороне ободрил три законопроекта для формирования армии… Это проекты закона о министерстве обороны, законопроекты для СБК и закона о службе в СБК", — сообщило Радио и телевидение Косово.

Сроки рассмотрения законопроектов на пленарном заседании не указываются. Однако представители правящей Демократической партии Косово (ДПК) выступили единодушно с оппозиционным Демократическим союзом Косово (ДСК) и радикальным движением Самоопределение о необходимости принятия законопроектов.

"Армия (самопровозглашенного – ред.) Косово будет создана по стандартам НАТО", — цитирует телеканал члена комитета из ДПК Фатмира Джелили.

Приштина не имеет своей армии. Формирование вооруженных сил Косово требует внесения изменений в конституцию непризнанного государства при согласии не менее двух третей из 120 парламентариев. Попытка властей в Приштине провести трансформацию другим путем — через расширение полномочий СБК посредством обычного закона — в 2017 году столкнулась с международным противодействием, в том числе России, ЕС и США.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.