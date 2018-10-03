Рада ратифицировала договор с ЕБРР по электрификации железных дорог Украины

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Парламент Украины в среду ратифицировал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), которое предусматривает предоставление Украинской железной дороге ("Укрзализныця") под государственные гарантии 150 миллионов евро на электрификацию железнодорожной линии Долинская — Николаев — Колосовка.

Такое решение поддержали 234 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Соглашение было подписано 19 декабря 2016 года в Брюсселе.

"ЕБРР предоставляет кредит в размере 150 миллионов евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская — Николаев — Колосовка", — говорится в пояснительной записке к закону.

Сейчас только около половины железнодорожных путей на Украине электрифицированы, на остальных используется тепловозная тяга.

Министерство инфраструктуры рассчитывает, что реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская — Николаев — Колосовка по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей, что решит проблемы с грузоперевозкой в направлении николаевских портов.

В Киеве также отмечают, что модернизация сократит сроки доставки грузов, существенно уменьшит эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов, улучшит экологическую ситуацию в регионе за счет исключения выбросов продуктов сгорания дизельного топлива в атмосферу. В ходе реализации проекта будут дополнительно созданы около 300 квалифицированных рабочих мест.