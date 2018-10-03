Климкин обеспокоен планами ПАСЕ вернуть Россию без всяких условий

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин крайне обеспокоен тем, что ПАСЕ готова выполнить требование России по возвращению ее в этот орган без выполнения поставленных Москве условий.

В 2014–2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев по итогам встреч в Берлине сообщил, что немецкая сторона выступает за возвращение РФ в состав ПАСЕ.

Климкин на своей странице в Facebook выразил опасения по поводу того, что ПАСЕ "стоит на грани" возвращения России в ассамблею "без выполнения требований резолюций этого авторитетного органа".

"Давайте использовать по максимуму контакты с другими парламентариями, чтобы убедить каждого (не делать этого — ред.)… призываю очень тесно сотрудничать с дипломатами", — написал Климкин. По его словам, необходимо общаться не только с теми, кто поддерживает позицию Украины, но и теми, кто "лоббирует совсем другие, не всегда приятные для нас позиции".

Как ранее сообщала газета Financial Times, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что выход России из Совета Европы стал бы негативным шагом. В частности, он считает, что выход РФ из ПАСЕ стал бы "большим шагом назад для Европы". Арьев ранее заявлял, что украинской делегации будет нечего делать в ПАСЕ в случае возвращения в ее состав России.