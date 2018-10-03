Иран приветствовал избрание Салеха президентом Ирака

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Тегеран приветствует избрание Бархама Салеха президентом Ирака и надеется на углубление сотрудничества, говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми, опубликованном на сайте ведомства.
Касеми поздравил Салеха с избранием, выразив надежду на экономическое процветание, укрепление дружбы между двумя странами, а также развитие сотрудничества как на региональном, так и международном уровнях.
Кандидатуру Бархама Салеха на пост президента страны выдвинула партия Патриотический союз Курдистана (ПСК) — одно из ведущих политических движений курдского автономного района Ирака. С 2009 по 2012 году Салех занимал пост главы правительства Иракского Курдистана. Депутатам парламента пришлось проголосовать дважды, так как с первой попытки ни один из главных претендентов на пост главы государства не набрал необходимого количества голосов.