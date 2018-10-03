Иран приветствовал избрание Салеха президентом Ирака

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Тегеран приветствует избрание Бархама Салеха президентом Ирака и надеется на углубление сотрудничества, говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел Ирана Бахрама Касеми, опубликованном на сайте ведомства.

Парламент Ирака на заседании во вторник избрал бывшего главу правительства Иракского Курдистана Бархама Салеха президентом.

Касеми поздравил Салеха с избранием, выразив надежду на экономическое процветание, укрепление дружбы между двумя странами, а также развитие сотрудничества как на региональном, так и международном уровнях.

Кандидатуру Бархама Салеха на пост президента страны выдвинула партия Патриотический союз Курдистана (ПСК) — одно из ведущих политических движений курдского автономного района Ирака. С 2009 по 2012 году Салех занимал пост главы правительства Иракского Курдистана. Депутатам парламента пришлось проголосовать дважды, так как с первой попытки ни один из главных претендентов на пост главы государства не набрал необходимого количества голосов.