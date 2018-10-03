Климкин считает, что на Украине надо обсудить вопрос двойного гражданства

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду заявил, что после скандала с раздачей венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье в стране назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства.

Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Климкин в связи с этим заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

"Вопрос с двойным гражданством выходит за рамки украинского-венгерских отношений. У нас явно назрела необходимость в основательной дискуссии по вопросу двойного гражданства. Сознательно не подвожу к готовым ответам, хотя и имею свое видение. Я констатирую наличие проблемы, которая будет только обостряться", — написал Климкин в Facebook.

На Украине на сегодняшний день запрещено иметь двойное гражданство. При этом в своей статье для издания "Европейская правда" министр признает, что "в самой Украине десятки или даже сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран". По его мнению, стране необходимо найти решение, которое позволит людям не скрывать второй паспорт и не будет их вынуждать отказываться от украинского гражданства. При этом Климкин считает, что это не должно касаться гражданства РФ.

"Уверен, что решение можно найти, причем такое, которое не повредит людям с двойным гражданством, а, наоборот, освободит их от необходимости скрывать его… Проблема двойного российско-украинского гражданства должна рассматриваться отдельно, а я лично считаю его принципиально неприемлемым", — написал Климкин.