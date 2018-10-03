АНКАРА, 3 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкий адвокат Исмаил Хайлавурт, защищающий интересы американского пастора Эндрю Брансона обратился с апелляцией об освобождении своего подзащитного в конституционный суд Турции, сообщает телеканал Haberturk в среду.

Дело Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями, стало одним из причин обострения отношений Вашингтона и Анкары в последнее время. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.