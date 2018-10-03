Полиция Франции задержала сбежавшего из тюрьмы на вертолете преступника

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подразделение французской полиции, занимающееся борьбой с организованной преступностью (BRI), задержало в ночь на среду налетчика-рецидивиста Редуана Фаида, который в июле сбежал из тюрьмы на вертолете, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.

"Самого разыскиваемого преступника" во Франции задержали в ночь на среду в городе Крей на севере страны. Вместе с ним в квартире его приятеля во время задержания находились два его племянника и брат, их также задержали. При проведении обыска полицейские нашли в квартире оружие. Всего вместе с Фаидом полиция задержала четырех человек, всех их доставили в участок города Нантер. Сопротивления при проведении задержания они не оказывали.

Фаид 1 июля сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна под Парижем. Он покинул пенитенциарное заведение на вертолёте, который был зарегистрирован в Бельгии. Впоследствии вертолет обнаружили сгоревшим в другом парижском пригороде. Пять лет назад Фаид уже предпринимал удачную попытку побега из тюрьмы. Тогда он взорвал стену тюрьмы и взял в заложники нескольких сотрудников учреждения.

В июле Фаид попал в поле зрения камер видеонаблюдения, когда оставил машину на парковке около супермаркета в муниципалитете Сарсель в департаменте Валь-д'Уаз. Отмечается, что в его автомобиле была найдена взрывчатка.