Минские власти отменили ограничения на продажу алкоголя в ночное время

МИНСК, 3 окт — РИА Новости. Минский городской исполнительный комитет отменил свое решение об ограничении продажи алкоголя в ночное время, соответствующее решение опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Ранее власти белорусской столицы ограничили на год с 1 октября 2018 года продажу алкоголя, пива и слабоалкогольных напитков с 23.00 до 07.00 (совпадает с мск). Планировалось, что осуществлять розничную торговлю алкоголем ночью можно будет лишь в объектах общественного питания на розлив. Решение аргументировалось "проведением мероприятий, направленных на пропаганду, популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними". Во вторник администрация президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что глава государства, ознакомившись с представленной ему информацией, "принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения".

"Минский городской исполнительный комитет решил признать утратившим силу решение… от 14 сентября 2018 года №3041 "Об ограничении на территории города Минска времени продажи алкогольных напитков, пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%", — говорится в опубликованном документе.

На ограничении продажи алкоголя в Белоруссии ранее настаивало министерство внутренних дел, соответствующий вопрос был вынесен на общественное обсуждение. Отмечалось, в частности, что, несмотря на снижение общего количества преступлений по стране, по-прежнему каждое четвертое совершается в состоянии алкогольного опьянения.