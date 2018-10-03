Минские власти отменили ограничения на продажу алкоголя в ночное время

МИНСК, 3 окт — РИА Новости. Минский городской исполнительный комитет отменил свое решение об ограничении продажи алкоголя в ночное время, соответствующее решение опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
"Минский городской исполнительный комитет решил признать утратившим силу решение… от 14 сентября 2018 года №3041 "Об ограничении на территории города Минска времени продажи алкогольных напитков, пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%", — говорится в опубликованном документе.
На ограничении продажи алкоголя в Белоруссии ранее настаивало министерство внутренних дел, соответствующий вопрос был вынесен на общественное обсуждение. Отмечалось, в частности, что, несмотря на снижение общего количества преступлений по стране, по-прежнему каждое четвертое совершается в состоянии алкогольного опьянения.