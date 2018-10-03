НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт — РИА Новости. Пожар произошел в медицинском колледже индийского города Калькутта (столица штата Западная Бенгалия), а также на территории прилегающего к нему госпиталя, сообщает в среду телеканал NDTV.
Согласно его данным, пламя вспыхнуло в корпусе, где расположена аптека. На фотографиях, опубликованных в местных СМИ, видно, как пациенты организованно покидают здание, над которым поднимаются клубы дыма. В общей сложности с места ЧП были выведены около 250 человек, информирует NDTV.
По состоянию на текущий момент информации о возможных жертвах нет. Причина пожара пока остается неизвестна.