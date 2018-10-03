Южнокорейский депутат заявил, что цена воссоединения с КНДР будет высокой

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Когда граждане Южной Кореи узнают о сумме, которую стране придется заплатить в случае воссоединения с Северной Кореей, они будут против объединения, заявил РИА Новости депутат от южнокорейской консервативной "Партии патриотов Кореи" Чо Вон Чжин.

Чо отметил, что люди в действительности не задумываются о стоимости воссоединения двух стран. "Президент США Дональд Трамп говорит, что хочет (осуществить — ред.) воссоединение без использования американских денег, тогда как президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин хочет использовать деньги (Южной — ред.) Кореи, но корейская общественность действительно не знает об этом, и когда они узнают, будет немного корейцев, которые согласятся на это", — сказал Чо.

Однако он подчеркнул, что неопределенность в вопросе оплаты воссоединения не означает, что люди этого не хотят. "Никто не будет спорить с тем, что мы все хотим воссоединения, но реальный вопрос здесь, на каких условиях оно произойдет? Будет ли это либеральная демократия, как того хочет Республика Корея, или социализм, за который выступает Северная Корея?… Мы хотим воссоединения при либеральной демократии, и это то, с чем согласен весь мир", — сказал он.

"Мы думаем, что с усилением санкций Северная Корея откажется от своего оружия, но правительство Мун Чжэ Ина фактически препятствует этому прогрессу", — добавил Чо.

Третий межкорейский саммит прошел в середине сентября в Пхеньяне. По его итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области. КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.