Минобороны Чехии закупит 210 БМП за два миллиардов евро

ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. Минобороны Чехии намерено объявить тендер на поставку 210 гусеничных боевых машин пехоты (БМП), обратившись к четырем фирмам-производителям из Швеции, Испании и Германии, стоимость закупки составит около 50 миллиардов крон (около 2 миллиардов евро), сообщил журналистам вечером во вторник после заседания коллегии ведомства его глава Лубомир Метнар.

"Обновление парка гусеничных БМП станет крупнейшим оборонным заказом в истории республики. Мы хотим сделать все открыто. Коллегия однозначно согласилась с тем, что мы обратимся к четырем потенциальным поставщикам", — сказал министр.

Метнар перечислил фирмы-кандидаты в поставщики: шведская BAE Systems, испанская General Dynamics European Land Systems и две немецкие — PSM и Rheinmetall Landsysteme.

О дальнейших подробностях будущего заказа министр пообещал журналистам рассказать после того, как он будет одобрен правительством. Победителя тендера ведомство планирует выбрать в течение первого квартала 2019 года, а летом того же года подписать контракт о поставках БМП. Первые из них, по словам Метнара, должны появиться в чешской армии в 2020 году.