ООН выделила средства на помощь в ликвидации последствий цунами в Индонезии

Последствия землетрясения в городе Палу, на острове Сулавеси в Индонезии. 30 сентября 2018 года

Последствия землетрясения в городе Палу, на острове Сулавеси в Индонезии. 30 сентября 2018 года

ООН, 3 окт — РИА Новости. ООН выделила из специального фонда 15 миллионов долларов Индонезии на помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами, которые унесли жизни по крайней мере 1,2 тысячи человек, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ).

По данным правительства Индонезии, землетрясение и цунами повредили около 66 тысяч домов, а также жизненно важную инфраструктуру, включая дороги и мосты. В результате землетрясения и последующего за ним цунами погибли 1234 человека, серьезные травмы получили около 800 человек и почти 100 пропали без вести.

"Координатор чрезвычайной помощи и заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок объявили сегодня о выделении 15 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) в целях содействия оказанию срочной помощи людям, пострадавшим от землетрясения и цунами… в Индонезии 28 сентября", — говорится в сообщении.

"У правительства Индонезии большой опыт и хорошее оснащение для борьбы со стихийными бедствиями, но иногда, как и всем другим странам, им необходима и помощь извне, учитывая масштабы и сложность этой чрезвычайной ситуации, агентства ООН и гуманитарные организации тесно сотрудничают с правительственными партнерами для оказания помощи в целях спасения жизни", — приводятся в сообщении слова Лоукока.

Фонды CERF будут оказывать поддержку учреждениям ООН уже на местах.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.