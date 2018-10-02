Комитет Рады одобрил проект о штрафах для ТВ за оправдание "оккупации"

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по информационной политике и свободе слова рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу законопроект, предусматривающий введение штрафа за трансляцию телеканалами высказываний, которые оправдывают или признают правомерной "оккупацию территории Украины", сообщается на сайте Рады.

"Комитет поддержал положения проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационной сфере", — говорится в сообщении.

В законопроекте предлагается взимать штрафы с телеканалов, если на них транслируются призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти

Кроме того, предлагается взымать штрафы за трансляцию телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, "содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины". За соответствующие нарушения с вещателей собираются взимать до 25% от размера лицензионного сбора.

В то же время телеканалы не несут ответственности, если такие высказывания распространялись без предварительной записи и содержались в выступлениях лица, не являющегося работником телеканала, кроме случаев, когда работники телерадиоорганизации не попытались прекратить правонарушения в прямом эфире.