Выбросившуюся на берег ради еды акулу сняли на видео

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Мозамбике тигровая акула выбросилась на берег, чтобы поживиться тушей мертвого кита. Об этом сообщает Live Science.

Инцидент сняла на видео инструктор по дайвингу Лоррейн Гэймер. На записи видно, как тигровая акула лежит на теле горбатого кита и пытается уплыть. В какой-то момент сильный прибой переворачивает тушу, и морской хищник оказывается в воде. После этого акула разворачивается и возвращается обратно в океан.

По словам автора видео, кита выбросило на берег еще в сентябре. Жители близлежащего города Понта хотели помочь животному, однако местный эксперт по китам убедил их не делать этого, так как млекопитающее серьезно болело.

Как рассказала Гэймер, после гибели кита жители Понты принялись делить его тушу. Однако вскоре к месту приплыли десятки акул разных видов. Сообщается, что всего к берегу приблизилось порядка 60 хищников.