Выбросившуюся на берег ради еды акулу сняли на видео

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Мозамбике тигровая акула выбросилась на берег, чтобы поживиться тушей мертвого кита. Об этом сообщает Live Science.
По словам автора видео, кита выбросило на берег еще в сентябре. Жители близлежащего города Понта хотели помочь животному, однако местный эксперт по китам убедил их не делать этого, так как млекопитающее серьезно болело.
Как рассказала Гэймер, после гибели кита жители Понты принялись делить его тушу. Однако вскоре к месту приплыли десятки акул разных видов. Сообщается, что всего к берегу приблизилось порядка 60 хищников.