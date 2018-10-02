USMCA даёт важный сигнал Китаю, заявил советник Трампа

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу считает, что достижение соглашения США по торговле с Мексикой и Канадой даст "сигнал" Китаю о том, что необходимо начать идти навстречу в Вашингтону в торговых переговорах.
Он добавил, что сейчас КНР видит, что эти страны вместе, что в мире создана "торговая коалиция, которая стремится исправить положение дел во множестве областей в международной торговле, (эти страны) придерживаются той же точки зрения (что и США) и готовы сотрудничать. И эта коалиция будет противостоять Китаю, их недобросовестной торговой практике, их барьерам, краже интеллектуальной собственности".
Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран.
В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.