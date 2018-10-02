USMCA даёт важный сигнал Китаю, заявил советник Трампа

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу считает, что достижение соглашения США по торговле с Мексикой и Канадой даст "сигнал" Китаю о том, что необходимо начать идти навстречу в Вашингтону в торговых переговорах.

"Я надеюсь, что китайцы услышат (этот сигнал). Остальной мир хочет, чтобы они играли честно. Прекратили нарушать правила… Мы поговорим. Президент говорил об этом. Президент, вы знаете, в хороших отношениях с президентом Си (Цзиньпином), поэтому мы поговорим", — сказал Кудлоу.

Он добавил, что сейчас КНР видит, что эти страны вместе, что в мире создана "торговая коалиция, которая стремится исправить положение дел во множестве областей в международной торговле, (эти страны) придерживаются той же точки зрения (что и США) и готовы сотрудничать. И эта коалиция будет противостоять Китаю, их недобросовестной торговой практике, их барьерам, краже интеллектуальной собственности".

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA вместо НАФТА. Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран.

Обещание добиться справедливых торговых отношений с партнерами было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Его особое раздражение вызывает торговля с КНР. В результате в июле текущего года США фактически развязали торговую войну с Китаем, когда ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры.

В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.