ВСУ за месяц пять раз применили ударные БПЛА в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Украинские силовики пять раз применили ударные беспилотники по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в сентябре, в результате этих обстрелов ранены пять человек, сообщила во вторник и.о. главы МИД ДНР, представитель республики в контактной группе в Минске Наталья Никонорова.

Ранее представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров обвинил Киев в использовании боевых беспилотных летательных аппаратов на линии соприкосновения.

"В последнее время вооруженные формирования Украины освоили террористическую тактику – применение БПЛА с целью боевого поражения наземных объектов. Только в сентябре на территории республик зафиксировано пять таких случаев, два из которых привели к человеческим жертвам – ранению двух мужчин и трех женщин", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Она отметила, что у ДНР есть не только показания свидетелей, но и вещественные доказательства применения Киевом ударных беспилотников.

"Руководство СММ (Специальной мониторинговой миссии)ОБСЕ было уведомлено нами соответствующей нотой. Ожидаем оценки, осуждающей экстремистские методы вооруженных формирований Украины по отношению к мирным жителям Донбасса, от ОБСЕ ", – добавила Никонорова.