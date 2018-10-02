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Агентство Sputnik Турция получило премию "Лучшая радиопрограмма года"

(обновлено: 19:25 02.10.2018)
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© Фото : Mimarlar Odası / Fevziye ÇevikВручение премии Лучшая радиопрограмма годаВручение премии Лучшая радиопрограмма года
© Фото : Mimarlar Odası / Fevziye Çevik

СТАМБУЛ, 2 окт — РИА Новости. Программа "Послушайте и это" (Bide bunu dinle) автора и ведущего Явуза Огхана (Yavuz Oğhan) на волнах турецкого вещания Sputnik была признана "Лучшей радиопрограммой года" в рамках 3-ей ежегодной церемонии вручения премий в области теле-, радио- и интернет-журналистики имени Эмре Мадрана, учрежденной Палатой архитекторов Турции. На церемонии вручения премий, присуждаемых персонам и организациям, внесшим вклад в развитие информационного теле-, радио- и интернет-вещания, программа "Послушайте и это" была отмечена за информирование общественности в области защиты прав и свобод. Особо был отмечен цикл программ, посвященных Мавзолею Ататюрка в Анкаре.

© Фото : Mimarlar Odası / Fevziye ÇevikВручение премии "Лучшая радиопрограмма года"
© Фото : Mimarlar Odası / Fevziye Çevik
Вручение премии "Лучшая радиопрограмма года"

Слоган и логотип агентства Sputnik. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В 2016 году программа Явуза Огхана "Послушайте и это" получила награду Союза журналистов Турции "За успехи в области журналистики", а в 2017 была признана "Лучшей радиопрограммой года" по версии Общества современных журналистов Турции.

Вечерняя программа "Послушайте и это" посвящена политическим, экономическим и общественным проблемам Турции. Гостями программы становятся известные турецкие политики, журналисты, эксперты и аналитики. Двухчасовая программа выходит в будние дни в 17:30 по турецкому времени на волнах радиостанции Sputnik и доступна на сайте tr.sputniknews.com.

В числе звездных ведущих радио Sputnik Турция — экс-звезда CNN TÜRK Аху Озъюрт. С 1 октября на Sputnik Турция стартовала новая информационно-аналитическая программа "Полная картина" с ее участием.

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Явуз Огхан родился в 1969 году в Анкаре. Свою карьеру он начал на телеканале ATV в качестве корреспондента, и через 5 лет работы корреспондентом был назначен на должность директора отдела новостей. Явуз работал в качестве шеф-редактора отдела новостей и представителя в Анкаре канала CNN TÜRK. В 2009 году он переехал из Анкары в Стамбул, где был назначен на должность информационного координатора CNN TÜRK. Кроме того, журналист занимал руководящие должности в газетах Posta и Radikal, параллельно с этим являлся главным редактором на телеканале Artı 1 Kanal. В настоящее время Явуз Огхан работает в сфере новых СМИ, реализует успешный проект видеопередач на сайте www.bidebunuizle.com и является автором и ведущим радиопередачи Sputnik "Послушайте еще и это" на волнах радио Sputnik.

© Sputnik"Послушайте и это"
© Sputnik
"Послушайте и это"

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Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском и французском в 130 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 50 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо достигает почти 9 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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