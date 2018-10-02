Агентство Sputnik Турция получило премию "Лучшая радиопрограмма года"

19:2302.10.2018
(обновлено: 19:25 02.10.2018)
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СТАМБУЛ, 2 окт — РИА Новости. Программа "Послушайте и это" (Bide bunu dinle) автора и ведущего Явуза Огхана (Yavuz Oğhan) на волнах турецкого вещания Sputnik была признана "Лучшей радиопрограммой года" в рамках 3-ей ежегодной церемонии вручения премий в области теле-, радио- и интернет-журналистики имени Эмре Мадрана, учрежденной Палатой архитекторов Турции. На церемонии вручения премий, присуждаемых персонам и организациям, внесшим вклад в развитие информационного теле-, радио- и интернет-вещания, программа "Послушайте и это" была отмечена за информирование общественности в области защиты прав и свобод. Особо был отмечен цикл программ, посвященных Мавзолею Ататюрка в Анкаре.
Вручение премии "Лучшая радиопрограмма года"
В 2016 году программа Явуза Огхана "Послушайте и это" получила награду Союза журналистов Турции "За успехи в области журналистики", а в 2017 была признана "Лучшей радиопрограммой года" по версии Общества современных журналистов Турции.
Вечерняя программа "Послушайте и это" посвящена политическим, экономическим и общественным проблемам Турции. Гостями программы становятся известные турецкие политики, журналисты, эксперты и аналитики. Двухчасовая программа выходит в будние дни в 17:30 по турецкому времени на волнах радиостанции Sputnik и доступна на сайте tr.sputniknews.com.
В числе звездных ведущих радио Sputnik Турция — экс-звезда CNN TÜRK Аху Озъюрт. С 1 октября на Sputnik Турция стартовала новая информационно-аналитическая программа "Полная картина" с ее участием.
Явуз Огхан родился в 1969 году в Анкаре. Свою карьеру он начал на телеканале ATV в качестве корреспондента, и через 5 лет работы корреспондентом был назначен на должность директора отдела новостей. Явуз работал в качестве шеф-редактора отдела новостей и представителя в Анкаре канала CNN TÜRK. В 2009 году он переехал из Анкары в Стамбул, где был назначен на должность информационного координатора CNN TÜRK. Кроме того, журналист занимал руководящие должности в газетах Posta и Radikal, параллельно с этим являлся главным редактором на телеканале Artı 1 Kanal. В настоящее время Явуз Огхан работает в сфере новых СМИ, реализует успешный проект видеопередач на сайте www.bidebunuizle.com
и является автором и ведущим радиопередачи Sputnik "Послушайте еще и это" на волнах радио Sputnik.
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