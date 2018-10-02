В ФРГ арестовали еще одного подозреваемого по делу о радикальной группе

БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. Суд арестовал восьмого подозреваемого по делу о создании террористической праворадикальной группы, готовившей на 3 октября нападения на мигрантов и политических оппонентов, говорится в сообщении генпрокуратуры ФРГ.

"Генпрокуратура сегодня, 2 октября, получила ордер на арест в отношении 28-летнего гражданина ФРГ Максимилиана В. Он был задержан вчера, 1 октября, в вечернее время в регионе Хемница. Максимилиан В. подозревается в том, что совместно с ранее задержанными гражданами ФРГ Стеном Е., Мартином Х., Марселем В., Свеном В., Харди Кристофером В., Томом В., а также задержанным еще 14 сентября Кристианом К. участвовал в организации группировки "Революция Хемниц" (Revolution Chemnitz)", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Подчеркивается, что все восемь подозреваемых по делу находятся в настоящее время в предварительном заключении.

Ранее в генпрокуратуре сообщили, что подозреваемые по делу о группировке "Революция Хемниц" были ранее известны, как неонацисты и скинхеды, относятся к лидерам праворадикального движения Саксонии. Сообщалось, что 11 сентября они организовали группировку "Революция Хемниц", чтобы нападать на иностранцев и политических оппонентов. Участники группировки пытались приобрести огнестрельное оружие, при обысках в их квартирах были обнаружены биты.

По данным следствия, 14 сентября Стен Е., Кристиан К., Мартин Х., Марсель В. и Свен В., вооруженные бутылками и электрошокерами, в сопровождении других правых радикалов напали на двух мигрантов в Хемнице и нанесли им ранения. Группировка якобы планировала совершить аналогичные нападения 3 октября, причем в списке намеченных жертв находятся местные политики и журналисты.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки. Первого сентября в Хемнице на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. Было зафиксировано по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности, речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлении сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.