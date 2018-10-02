В МИД ДНР прокомментировали замену Кучмы в контактной группе по Донбассу

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Уход Леонида Кучмы с поста представителя Киева в контактной группе может негативно отразиться на мирном урегулировании конфликта в Донбассе, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее Дарья Олифер, пресс-секретарь Кучмы, заявила, что бывший президент завершил свою работу в качестве полпреда Киева в контактной группе.

По словам Никоноровой, наиболее острый на данный момент вопрос – это продление закона об особом статусе Донбасса и последующее введение его в силу. Однако "Киев гораздо больше заинтересован сделать все возможное для того, чтобы максимально затянуть ход мирного урегулирования", сказала она.

"Также может негативно повлиять смена переговорщиков… Как опытный управленец и дипломат, Леонид Кучма вносил трезвую ноту адекватности в переговорный процесс от украинской стороны. Мы уважаем его решение, но имеет значение и время, выбранное для ухода — когда наиболее остро стоит вопрос по продлению особого статуса Донбасса и реализации обязательств Украины по амнистии и децентрализации", — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Никонорова также отметила, что "ни один из этих пунктов не выполнен Киевом, и политической воли у нынешнего руководства Украины для этого пока нет".