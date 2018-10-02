Эксперт рассказал, кто может стать преемником Кучмы

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Место экс-президента Украины Леонида Кучмы на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе может занять один из представителей Киева, работающих в подгруппах, считает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер во вторник сообщила, что экс-президент Украины завершил свою работу в качестве представителя Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. По мнению члена комитет Госдумы по международным делам Елены Паниной (ЕР), уход Кучмы станет шагом к эскалации напряжённости на востоке Украины.

"Что касается кандидатуры на его (Кучмы – ред.) место, тут можно только гадать. Возможно, кто-то из тех политических тяжеловесов, которые присоединились к переговорам в минском процессе. Это может быть Владимир Горбулин (ранее был представителем Киева в политической подгруппе — ред.), это может быть Евгений Марчук (представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности — ред.). Но я не уверен, что они тоже пожелают принимать участие в процессе, который пока что не дает ощутимого результата", — сказал Карасев во вторник РИА Новости.

По его словам, Кучма покинул переговорный процесс, так как понимает, что до президентских и парламентских выборов на Украине ситуация не сдвинется с места. "Ситуация в минском процессе будет фактически заморожена, особенно после выборов на оккупированных территориях, в ДНР и ЛНР (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках — ред.), которые назначены на ноябрь. Это фактически значит если не срыв, то приостановку переговоров в минском формате", — сказал Карасев.

Политолог назвал решение Кучмы рациональным.