Эксперт рассказал, кто может стать преемником Кучмы

КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Место экс-президента Украины Леонида Кучмы на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе может занять один из представителей Киева, работающих в подгруппах, считает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
"Что касается кандидатуры на его (Кучмы – ред.) место, тут можно только гадать. Возможно, кто-то из тех политических тяжеловесов, которые присоединились к переговорам в минском процессе. Это может быть Владимир Горбулин (ранее был представителем Киева в политической подгруппе — ред.), это может быть Евгений Марчук (представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности — ред.). Но я не уверен, что они тоже пожелают принимать участие в процессе, который пока что не дает ощутимого результата", — сказал Карасев во вторник РИА Новости.
Политолог назвал решение Кучмы рациональным.