В ДНР обвинили Киев в затягивании восстановления работы "Vodafon-Украина"

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Киев затягивает восстановление полноценной работы сотового оператора "Vodafon-Украина" в Донбассе, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

В январе в ДНР сообщили, что нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Вопрос восстановления работы мобильного оператора поднимался на встречах контактной группы по Донбассу в Минске. В конце апреля связь была восстановлена. Власти ДНР неоднократно заявляли, что для бесперебойной работы "Vodafone-Украина" необходимо разработать "дорожную карту" обслуживания мобильных сетей украинского сотового оператора.

По словам Никоноровой, до сих пор не восстановлена поврежденная в районе Еленовки линия связи. Также не разработан механизм погашения задолженности компании Vodafone за потребленную электроэнергию.

"Расцениваем такое поведение официального Киева как намеренное затягивание восстановления полноценной работы мобильного оператора Vodafone", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Также Никонорова отметила, что Киев до сих пор не представил свою официальную позицию по вопросу возобновления выплаты пенсий жителям Донбасса через представителей Международного комитета Красного Креста.