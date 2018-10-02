В ДНР обвинили Киев в затягивании восстановления работы "Vodafon-Украина"

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Киев затягивает восстановление полноценной работы сотового оператора "Vodafon-Украина" в Донбассе, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова.
По словам Никоноровой, до сих пор не восстановлена поврежденная в районе Еленовки линия связи. Также не разработан механизм погашения задолженности компании Vodafone за потребленную электроэнергию.
"Расцениваем такое поведение официального Киева как намеренное затягивание восстановления полноценной работы мобильного оператора Vodafone", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Также Никонорова отметила, что Киев до сих пор не представил свою официальную позицию по вопросу возобновления выплаты пенсий жителям Донбасса через представителей Международного комитета Красного Креста.