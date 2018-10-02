Полпред ДНР призвала ОБСЕ посетить удерживаемых Киевом жителей республики

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах по Донбассу в Минске Наталья Никонорова заявила о необходимости скорейшего посещения координатором ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фришем удерживаемых Киевом сторонников республики, сообщили во вторник в пресс-службе МИД ДНР.

"Полномочный представитель ДНР поблагодарила координатора от СММ (Специальной мониторинговой миссии — ред.) ОБСЕ господина Фриша за все усилия, которые он прилагает для решения важнейших вопросов нарушения основополагающих прав жителей Донбасса и подчеркнула необходимость скорейшего посещения представителем ОБСЕ всех удерживаемых на территории Украины жителей республики", — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

По данным ведомства, Никонорова отметила важность посещения удерживаемой службой безопасности Украины жительницы Донецка Юлии Просоловой.

"Нас серьезно беспокоит ухудшающееся состояние здоровья Юлии, а также отсутствие какого-либо прогресса в решении вопросов посещения и улучшения условий содержания", – приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

В прошлом году украинские правоохранители задержали Просолову по подозрению в убийстве полковника Службы безопасности Украины Александра Хараберюша. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявляла, что обвинения в адрес задержанной могут быть сфальсифицированы.

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