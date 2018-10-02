Закон о статусе Донбасса не должен быть временным, заявил Грызлов

МИНСК, 2 окт — РИА Новости. Временный характер украинского закона об особом статусе Донбасса не соответствует минским договоренностям, он должен быть постоянным, заявил во вторник журналистам представитель РФ на переговорах Борис Грызлов.

Рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В августе спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона будет во многом зависеть от позиции международных партнеров. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в сентябре вновь призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

"Ситуация тем тревожнее, что приближается срок окончания действия украинского закона об особом статусе. Мы обсуждали данный вопрос, и российская делегация вновь подчеркнула, что временный характер этого закона не соответствует минским договоренностям", — сказал Грызлов.

По его словам, "особый статус Донбасса должен быть постоянным, как это предусмотрено минскими договоренностями и подтверждено резолюцией Совета безопасности ООН". "Только полное и последовательное выполнение минских договоренностей способно принести безопасность и экономическое восстановление Донбасса", — подчеркнул он.

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду продлить действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы Киев не могли упрекнуть в невыполнении минских договоренностей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.