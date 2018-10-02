Минюст США открыл вакансию представителя в Македонии

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Минюст США открыл вакансию представителя в Республике Македония, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

"(Ведомство ищет) советника резидента, который будет представлять министерство юстиции США… В Македонии проводится антикоррупционная реформа. Советник будет работать с отделами посольства США, экспертами минюста, межведомственными партнерами, международными донорами в Македонии и македонскими коллегами", — говорится в сообщении.

Срок подачи документов истекает 23 октября.

Консультативный референдум в Македонии прошел в воскресенье при низкой явке. При этом более 90% участников референдума поддержали переименование своей страны в Северную Македонию, о котором ранее договорились Скопье и Афины. Хотя соглашение о переименовании решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, оно вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Многие политические партии в Скопье объявили бойкот.

Большинство проголосовавших на референдуме о переименовании Македонии поддержали соответствующее соглашение с Грецией и вступление страны в НАТО и ЕС, теперь этот вопрос будет рассматривать парламент, заявил вечером в воскресенье премьер Македонии Зоран Заев. Явка на референдуме составила 36,36% при минимальном пороге в 50%.