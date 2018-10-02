Сеул обсуждал ситуацию с судном "Севастополь" с США и Россией, пишут СМИ

ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Южная Корея контактировала с США и РФ для освобождения российского судна "Севастополь", нарушений им санкций СБ ООН против КНДР не выявлено, сообщил во вторник информационному агентству Рёнхап не названный по имени высокопоставленный чиновник южнокорейского МИД.
При этом он подтвердил, что правительство Южной Кореи с 28 числа удерживало "Севастополь" для проведения расследования в связи с санкциями против КНДР, но все процедуры завершены 2 октября и запрет на выход из порта судна снят.
"В результате нашего расследования не было найдено подтверждения нарушений резолюций СБ ООН, однако данное судно было в списке односторонних санкций США, и мы уделяем особое внимание, чтобы их нарушений не происходило", — заявил чиновник.
Посол Южной Кореи У Юн Гын был вызван в МИД РФ, ему сделано представление в связи с незаконным задержанием российского судна "Севастополь" в порту города Пусан. В МИД подчеркнули, что российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей РК на выход указанного судна из порта.