Сеул обсуждал ситуацию с судном "Севастополь" с США и Россией, пишут СМИ

ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Южная Корея контактировала с США и РФ для освобождения российского судна "Севастополь", нарушений им санкций СБ ООН против КНДР не выявлено, сообщил во вторник информационному агентству Рёнхап не названный по имени высокопоставленный чиновник южнокорейского МИД.

"Правительство по данному случаю вело тесные переговоры с США и Россией с учетом необходимости тщательного соблюдения санкций против Севера, взаимодействия Республики Корея и США, а также южнокорейско-российских отношений", — приводит агентство слова дипломата.

При этом он подтвердил, что правительство Южной Кореи с 28 числа удерживало "Севастополь" для проведения расследования в связи с санкциями против КНДР, но все процедуры завершены 2 октября и запрет на выход из порта судна снят.

Сейчас судно находится в порту Пусан.

"В результате нашего расследования не было найдено подтверждения нарушений резолюций СБ ООН, однако данное судно было в списке односторонних санкций США, и мы уделяем особое внимание, чтобы их нарушений не происходило", — заявил чиновник.

Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

Посол Южной Кореи У Юн Гын был вызван в МИД РФ, ему сделано представление в связи с незаконным задержанием российского судна "Севастополь" в порту города Пусан. В МИД подчеркнули, что российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей РК на выход указанного судна из порта.