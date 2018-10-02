Племянница Скрипаля прокомментировала его заявление об отравлении

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль уверена, что ее дядя не стал бы обвинять Россию в своем отравлении, хотя бы потому, что здесь живет часть его семьи.
По ее мнению, такие заявления могли исходить от британской стороны. "Британия о нас, может, и не ведала, есть мы или нет. Не знаю, как там спецслужбы работают, но выводы британской стороны основывались на том, что мы не приезжаем в Солсбери. И никто (в Великобритании) не думал, каково это, когда у тебя на руках пожилой человек и маленький ребенок, который тоже требует особого внимания", — пояснила Скрипаль.
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.