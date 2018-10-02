Племянница Скрипаля прокомментировала его заявление об отравлении

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль уверена, что ее дядя не стал бы обвинять Россию в своем отравлении, хотя бы потому, что здесь живет часть его семьи.

Книга журналиста британской телерадиокорпорации Би-би-си Марка Урбана Skripal Files, которую он составил на основе бесед с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем в прошлом году, появится в продаже на этой неделе. Газета Guardian привела выдержки из этой книги. В частности, издание пишет, что после инцидента в Солсбери Скрипаль "пытался смириться" с ситуацией. Когда он вышел из комы, у него была "тяжелая психологическая реабилитация", пишет газета. Кроме того, он "поначалу не хотел признавать, что стал целью Кремля".

"Сергей Викторович никогда не стал бы обвинять Россию (в отравлении), во-первых, потому, что в России осталась часть его семьи", — сказала Скрипаль журналистам.

По ее мнению, такие заявления могли исходить от британской стороны. "Британия о нас, может, и не ведала, есть мы или нет. Не знаю, как там спецслужбы работают, но выводы британской стороны основывались на том, что мы не приезжаем в Солсбери. И никто (в Великобритании) не думал, каково это, когда у тебя на руках пожилой человек и маленький ребенок, который тоже требует особого внимания", — пояснила Скрипаль.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.