В Швейцарии отказались комментировать сообщения СМИ о работе со Скрипалем

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) заявила РИА Новости, что не будет комментировать данные газеты Tages Anzeiger, которая со ссылкой на фрагменты из книги о бывшем разведчике сообщила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в марте текущего года в британском Солсбери, в 2017 году поставлял информацию ведомству.
Как пишет в своей книге Урбан, Скрипаль летом 2017 года отказал во встрече журналисту, так как на неделю уезжал в Швейцарию, где "собирался вести переговоры с представителями швейцарской разведки". До этого случая журналист уже неоднократно встречался для бесед со Скрипалем в его доме в Солсбери. Где в Швейцарии остановился экс-полковник ГРУ и с кем он встречался, не сообщается.
В книге отмечается, что в ГРУ Скрипаль до 2000 года работал руководителем управления кадров военной разведки и хорошо знал функции и места операций агентов. Утверждается, что, несмотря на то, что Скрипаль ушел на пенсию в возрасте 48 лет, он поддерживал контакт с бывшими коллегами и передавал информацию западным разведслужбам. В частности, как сообщается, Скрипаль работал со спецслужбами Чехии и Эстонии, туда он ездил в 2012 году. В 2011 году он побывал в США и в 2017 в Швейцарии, пишет Урбан.
Кроме того, издание подчеркивает, что незадолго до предполагаемого визита Скрипаля Федеральная прокуратура Швейцарии начала расследовать хакерские атаки на Всемирное антидопинговое агентство WADA.
"Федеральная разведывательная служба Швейцарии не комментирует текущую деятельность и сообщения СМИ", — сообщили РИА Новости в разведслужбе, отвечая на вопрос, действительно ли имела место встреча со Скрипалем.
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.