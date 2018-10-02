Глава МИД Приднестровья призвал к созыву заседания в формате "5+2"

ТИРАСПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев на встрече с послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым призвал к скорейшему созыву заседания в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию, сообщила во вторник пресс-служба МИД ПМР.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате состоялся 29-30 мая 2018 года в Риме.

"Мы считаем крайне необходимым проведение очередного заседания "Постоянного совещания…" для ревизии уже реализованных решений, мониторинга текущей ситуации и определения вопросов на перспективу", — приводит пресс-служба слова Игнатьева.

По его мнению, у Кишинева есть сложности с выполнением отдельных обязательств, а это значит, что необходима международная поддержка.

Игнатьев напомнил о наличии обширного комплекса нерешенных проблем в отношениях сторон. "Молдавская сторона пока не готова идти навстречу по проблеме уголовных дел, ведется непростой диалог в сфере телекоммуникаций, остаются открытыми вопросы функционирования подгруппы по межбанковскому взаимодействию. Есть известная проблема с импортом топлива по северной ветке железной дороги", – сказал глава МИД ПМР.

Губарев, комментируя перспективы проведения очередной встречи в формате "5+2", подчеркнул важность системной работы на данном уровне.

"Как показала практика предыдущих лет, это орган "коллективного разума", где мы общими усилиями, анализируя ситуацию, подсказываем сторонам пути реального решения той или иной проблемы. И маргинализировать роль этой международно-признанной переговорной площадки – это контрпродуктивный путь", – заявил посол МИД РФ.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.