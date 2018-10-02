Глава МИД Приднестровья призвал к созыву заседания в формате "5+2"

ТИРАСПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев на встрече с послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым призвал к скорейшему созыву заседания в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию, сообщила во вторник пресс-служба МИД ПМР.
"Мы считаем крайне необходимым проведение очередного заседания "Постоянного совещания…" для ревизии уже реализованных решений, мониторинга текущей ситуации и определения вопросов на перспективу", — приводит пресс-служба слова Игнатьева.
По его мнению, у Кишинева есть сложности с выполнением отдельных обязательств, а это значит, что необходима международная поддержка.
Игнатьев напомнил о наличии обширного комплекса нерешенных проблем в отношениях сторон. "Молдавская сторона пока не готова идти навстречу по проблеме уголовных дел, ведется непростой диалог в сфере телекоммуникаций, остаются открытыми вопросы функционирования подгруппы по межбанковскому взаимодействию. Есть известная проблема с импортом топлива по северной ветке железной дороги", – сказал глава МИД ПМР.
Губарев, комментируя перспективы проведения очередной встречи в формате "5+2", подчеркнул важность системной работы на данном уровне.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.