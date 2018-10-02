Глава МВД Британии назвал лидера лейбористов "угрозой для нацбезопасности"

ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава МВД Великобритании Саджид Джавид назвал лидера оппозиции Джереми Корбина "угрозой для национальной безопасности" страны.

По его мнению, высказывания лидера оппозиции, теоретически претендующего на пост премьера, подрывают национальную безопасность. Джавид привел примеры голосований Корбина в парламенте, а также некоторые его заявления, в том числе, относительно дела Скрипалей и действий американских военных в Ираке.

"Представьте себе премьер-министра, который отказался поддержать важнейший контртеррористический законопроект, отказался осудить Кремль за нападение на нашей территории, который всерьез предложил послать образец нервно-паралитического вещества (президенту РФ) Владимиру Путину, чтобы россияне сказали, что это было", — сказал Джавид, выступая во вторник с речью на съезде Консервативной партии.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В марте Корбин заявил, что, хотя в деле отравления Скрипалей "все указывает на Россию", единственный способ проверить это – отправить в РФ образцы нервно-паралитического вещества, чтобы получить однозначный ответ. Он также на протяжении долгого времени призывал британское правительство не спешить с выводами и выступал за сохранение диалога с РФ.

"Который сравнил действия американских военных, нашего ключевого партнера США, с ИГИЛ*, кто проголосовал против запрещения "Аль-Каиды"*. Одни эти факты говорят о том, что Корбин – угроза нашей безопасности", — продолжил Джавид.

В 2015 году Корбин сравнил действия американских военных в Ираке с действиями боевиков ИГИЛ*. В 2001 году – за полгода до терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября – Корбин голосовал против запрета деятельности "Аль-Каиды"* в Британии.

*Террористические организации, запрещенные в России