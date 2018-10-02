Глава Россотрудничества отметила творчество Азнавура

ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский исполнитель Шарль Азнавур был ярчайшим событием и уникальным творческим явлением всего мира, говорится в письме, направленном главой Россотрудничества Элеонорой Митрофановой послу Армении во Франции Асмик Толмаджян.

Всемирно известный шансонье умер в ночь на понедельник в возрасте 94 лет.

"С огромной горечью узнала о кончине Шарля Азнавура — бесконечно любимого артиста, высоко авторитетного общественного деятеля. Шарль Азнавур — это эпоха, ярчайшее событие и уникальное творческое явление, культурное наследие и достояние Армении, Франции и всего мира!", — написано в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Там отмечается, что Азнавур — "посол культуры по призванию и по своим непревзойдённым творческим достижениям, он в полной мере сумел реализоваться и на дипломатическом поприще в качестве постоянного представителя республики Армения при ЮНЕСКО".

"Духовные и социально-культурные ценности, которым он был глубоко привержен, абсолютно созвучны гуманистической миссии этой организации. Этот замечательный деятель искусства воплотил в себе и на протяжении своего богатого творческого пути щедро доносил до зрителя общечеловеческие ценности, одинаково востребованные западной и восточной публикой, открывавшими путь к сердцам французского, советского, а затем и российского слушателя", — подчёркивает глава Россотрудничества.

Митрофанова, ранее занимавшая должность постпреда РФ в ЮНЕСКО, добавила, что "как одними из самых ценных дорожит воспоминаниями о личном знакомстве и общении с этим выдающимся и уникальным человеком". Она также выразила соболезнования родным и близким шансонье.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.