Эксперты назвали вызовом Трампу его отставание от Путина в рейтинге доверия

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Опрос граждан 25 стран мира, согласно которому президент РФ Владимир Путин пользуется большим доверием мировой общественности, чем его американский коллега Дональд Трамп, является признанием лидирующих позиций России, несмотря на постоянные попытки ее изолировать, считают опрошенные РИА Новости политологи.

При этом эксперты отмечают, что полученные данные — вызов для президента США, поскольку они говорят о том, что американский лидер сегодня является большим раздражителем, чем российский президент.

Проведенный американским исследовательским центром Pew Research Center опрос в 25 странах показал, что доверие мировой общественности к Путину выше, чем к Трампу. Согласно исследованию, Путину доверяют 30% респондентов (отмечается, что его деятельности на мировой арене выражают поддержку более 81% россиян), а американскому лидеру — 27% респондентов. При этом 70% опрошенных заявили, что "не имеют доверия" по отношению к Трампу.

Признание со стороны оппонентов

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, "признание со стороны оппонентов вдвойне ценно".

"То, что Владимира Путина поставили впереди Дональда Трампа, говорит о том, что американское общество, несмотря на противоречия, которые существуют последнее время с российским обществом, признают его доминанту", — считает эксперт.

По словам Мухина, полученные результаты — "вызов по отношению к Дональду Трампу".

"Но это и одновременно признание лидерских позиций России, несмотря на попытки ее изолировать, произвести в отношении нее ряд незаконных действий – ввести санкции и принизить статус страны в международном сообществе. Этот проект явно не удается, что и зафиксировал опрос, который составили сами американцы, что вдвойне ценно", — полагает аналитик.

Почему так?

Политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов при этом обратил внимание на то, что и Путин, и Трамп являются наиболее популярными в современных мировых медиа фигурами, но у Путина, по его мнению, "меньше отрицательных коннотаций".

"Я бы сказал, Путин – наименьший раздражитель, чем Трамп. Имеется в виду, конечно, не как человек, не как государственный деятель, а, скорее, как один из главных героев масс-медиа… Всё больше отрицательных эмоций вызывают действия и сам американский президент, который ведёт достаточно агрессивную внешнюю политику", — полагает собеседник агентства.

По мнению Мухина, публикация опроса может быть связана и с приближающимися выборами в Конгресс США.

"По сути в США началась предвыборная кампания, никакого импичмента скорее всего не будет, а антитрамповская кампания разворачивается, что называется, по полной сейчас. Мы увидим еще немало подобного рода исследований, опросов, авторитетных в кавычках мнений на этот счет", — заключил собеседник агентства.