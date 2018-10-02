В ЛНР рассказали, как ВСУ могут использовать комплексы "Бук" в Донбассе

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Украинские силовики могут переоборудовать зенитно-ракетные комплексы "Бук" для использования в Донбассе, считает официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал зенитно-ракетные комплексы "Бук" украинских силовиков в Донбассе.

"Зенитно-ракетный комплекс "Бук" предназначен для распознавания и уничтожения трёх классов целей: самолётов, вертолётов и крылатых ракет. Ни одного из вышеперечисленных вооружений в народной республике нет. Следовательно, ВСУ нет необходимости использовать данные комплексы в зоне конфликта на юго-востоке страны", — сказал Марочко.

Он не исключил, что данные ЗРК прибыли в Донбасс для последующей модернизации и использования украинскими силовиками.

"При модернизации данных комплексов и установке на них ракет другого класса их можно использовать и по наземным целям, что, вероятнее всего, и планируют делать украинские полководцы", — сказал Марочко.