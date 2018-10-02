Суд в Киеве объявил перерыв в слушании дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, до среды.

Ранее суд перешел к стадии прений. На минувшем заседании суд сообщил, что частный адвокат Александр Байдык выступает в прениях сторон четыре дня, общее время его выступления составляет более 22 часов. Ему дали на выступление еще три дня — 1, 2 и 3 октября, а также определили 4 октября резервной датой. Также планируется, что 5, 8 и 10 октября в суде выступит второй частный адвокат экс-президента Александр Горошинский. Для выступления Януковича суд запланировал 12 октября, однако отказался вызвать его на заседание в рамках международной правовой помощи.

"В связи с тем, что во время согласования дат судебных заседаний… я отмечал, что у меня есть судебное заседание по другому делу", — сказал адвокат Александр Байдык во вторник на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

Он попросил суд объявить перерыв в прениях.

"Перерыв до завтра (среды – ред.) до 11.00 (совпадает с мск)", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко. При этом суд попросил адвоката планировать свое выступление во время прений сторон таким образом, чтобы уложиться в сроки, ранее определенные судом.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.