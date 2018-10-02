Сайт НАТО во время трансляции перепутал украинский и русский языки

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Администраторы интернет-сайта НАТО, который во вторник вел прямую трансляцию пресс-конференции генсека альянса Йенса Столтенберга, перепутали украинский и русский языки.

Как передает корреспондент РИА Новости, перевод с английского на украинский с первых минут выступления Столтенберга перед журналистами звучал в русском "окошке", в то время как перевод на русский ошибочно транслировался вместо грузинского.

Пресс-конференция была посвящена встрече 3-4 октября в Брюсселе министров обороны 29 стран-членов НАТО.