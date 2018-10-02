В ЛНР прокомментировали "продвижение" украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики во вторник опровергла заявления украинского командования о продвижении силовиков в Донбассе.

Ранее начальник пресс-центра операции Объединенных сил Украины Вячеслав Петровский заявил, что украинские силовики с апреля взяли под контроль 15 километров территории в Донбассе.

"Данное заявление не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальным положением. Украинское командование, в данном случае, даже не обозначает участки своего продвижения, а 15 квадратных километров — не такая уж маленькая площадь. Примечательно, что никто не знает, на каких участках это происходит, так как с 2015 года согласно Минску (минским договоренностям — ред.), мы остаемся на своих же позициях", — сообщил на брифинге журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Он уточнил, что, если проанализировать заявления штаба операции Объединенных сил за последнее время, можно сделать вывод, что "самая сильная армия в Европе" "большими темпами продвигается вперед". По его словам, "на самом деле, при детальном изучении карты, видно, что кроме наращивания сил в прифронтовых населенных пунктах, нечего за четыре года не изменилось".

Представитель оборонного ведомства республики добавил, что "из-за показухи" украинских командиров страдают, в первую очередь, мирные жители, поскольку присутствие военной техники и солдат ВС Украины вблизи гражданской инфраструктуры и жилых домов подвергает их опасности.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.