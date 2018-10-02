МАГАТЭ проверило все объекты в Иране, которые этого требовали, заявил Амано

ВЕНА, 2 окт – РИА Новости. МАГАТЭ продолжает проверять соблюдение Ираном своих ядерных обязательств и осуществило необходимую проверку всех мест и объектов в Иране, которые этого требовали, сообщил гендиректор агентства Юкия Амано.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг в ООН, что израильская разведка обнаружила в Тегеране тайный склад с тоннами ядерного оборудования и материалов, и продемонстрировал спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами.

Амано заявил, что МАГАТЭ продолжает проверять соблюдение Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

"Как я заявлял в своих докладах совету управляющих МАГАТЭ, оценки касательно отсутствия недекларированных ядерных материалов и активности Ирана продолжаются. Агентство продолжает оценивать заявления Ирана согласно доппротоколу, и осуществило дополнительный доступ ко всем местам и объектам в Иране, которые ему было необходимо посетить", — заявил Амано, слова которого приводит пресс-служба МАГАТЭ.