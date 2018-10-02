Генсек ШОС рассказал о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества выводит на новый уровень взаимодействие стран-участниц в борьбе с киберпреступлениями, терроризма и наркотрафиком, механизмы сотрудничества в этой сфере постоянно совершенствуются, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь организации Рашид Алимов.

"Практическая работа по совершенствованию уже сложившихся и хорошо зарекомендовавших себя антитеррористических механизмов не прекращается ни на день. О ее успешности можно судить по сократившейся террористической активности экстремистских группировок на территории наших стран", — заявил Алимов.

По его словам, "самое главное в этом взаимодействии – решительная и бескомпромиссная ликвидация правовых, финансовых и социальных основ существования террористического подполья: у террористов должно быть понимание того, что у них не может быть какого- либо укрытия на пространстве ШОС".

"На качественно новый уровень выходит сотрудничество в области борьбы с преступлениями в киберпространстве, распространением террористической идеологии и пропаганды, включая публичное оправдание терроризма с целью подстрекательства к совершению террористических актов", — отметил генеральный секретарь организации.

По словам Алимова, борьба с "тремя силами зла" в рамках ШОС поставлена на системную основу, проводятся совместные антитеррористические учения, расширяется международное сотрудничество, принимаются меры по совершенствованию договорно-правовой базы.

"К этому следует добавить согласованные действия на антинаркотическом фронте и всемерное противодействие международной преступности и незаконному обороту оружия", — подчеркнул генсек ШОС.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13:00 мск.