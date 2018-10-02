После Brexit в ЕС останется лишь одно великое государство, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пошутил над будущим Великобритании после выхода страны из Евросоюза (Brexit), заявив, что Люксембург останется единственной великой страной в ЕС.

"Недавно я напомнил премьер-министру Великобритании, что в ЕС есть только два великих государства-члена: Великобритания и Великое герцогство Люксембург. Следовательно, в скором времени останется только одно из них", — сказал глава исполнительной коллегии ЕС в ходе выступления во Фрайбурге.

Слова Юнкера приводит во вторник европейское издание газеты Politico.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.