На юге Таиланда один человек погиб в результате наводнения, пишут СМИ

БАНГКОК, 2 окт – РИА Новости. Один местный житель погиб, еще 85 человек пострадали в результате внезапного наводнения в южной таиландской провинции Сураттхани, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation.

Восемьдесят пять человек в трех деревнях лишились крова, когда деревни внезапно залила дождевая вода за время семичасового ливня в понедельник, сообщает газета.

Один человек, 55-летний местный житель, попытался спастись из своего затопленного дома, однако был унесен течением и погиб. Тело мужчины было позже найдено в 200 метрах от его дома, говорится в сообщении. Остальные жители деревень либо успели покинуть свои дома, когда вода только начала прибывать, и перешли на более высокие точки местности, либо пережидали основной напор течения на крышах своих не полностью затопленных домов, сообщает газета.

Сезонные наводнения регулярно происходят в Таиланде и соседних странах с тропическим и субтропическим климатом в сезон дождей, приходящийся на период с середины июня по конец октября. Ближе к окончанию сезона дожди обычно становятся сильнее. За последние недели внезапные наводнения были отмечены во многих местах в Таиланде, в том числе в туристических зонах, таких как Паттайя и Пхукет. Однако в условиях городской застройки и наличия городских дренажных систем внезапные наводнения, происходящие из-за длительных и непрерывных, но локальных ливней, не могут затопить улицы городов на значительную глубину, так как вода достаточно быстро сходит.