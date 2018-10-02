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Глава МИД Греции назвал развал Македонии наихудшим сценарием для Афин

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Ситуация в Македонии (69)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГорожане в центре города Скопье. Архивное фотоГорожане в центре города Скопье. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 2 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что сотрудничество Афин и Скопье является фактором стабильности на Балканах, а развал бывшей югославской республики Македония "был бы наихудшим сценарием".

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© РИА Новости
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В интервью греческому телевидению ERT Котзиас сказал, что считает положительными итоги референдума в Македонии и выразил уверенность, что греческий парламент ратифицирует договор о переименовании соседней страны в Республику Северная Македония.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В бывшей югославской республике 30 сентября прошел референдум при низкой явке населения. К урнам для голосования вышли около 37% избирателей, из которых 91,5% выступили за соглашение Скопье и Афин и 5,6% не поддержали договор. При этом законодательство предусматривает необходимость преодоления барьера явки в 50% для успеха референдума.

Котзиас считает, что в действительности в голосовании участвовали более 50% населения.

Президент Македонии Георге Иванов. Архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski
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В действительности электорат в Македонии составляет 1,1 — 1,2 миллиона избирателей, а не 1,8 миллиона, списки не уточнялись 20 лет, в них 200 тысяч умерших и 350-400 тысяч уехали за рубеж, сказал Котзиас.

"Фактический электорат составляет около 1,2 миллиона. Таким образом, с таким населением результат явки составляет более 50%. "Да" получило абсолютное большинство голосов электората, но 37% зарегистрированных избирателей ", — сказал Котзиас.

Министр сказал также, что премьер БЮРМ Зоран Заев получил на 100 тысяч голосов больше, чем на последних парламентских выборах, что подтверждает его господство на политической сцене.

"Иванов, этот плохой президент соседней страны, избран президентом 520 тысячами голосов. До этого в прошлом он был избран 439 тысячами голосов. То есть тот, кто вышел с 500 тысячами и считает себя действительным, считает недействительным 610 тысяч голосов? Стратегией оппозиции было не участвовать, иначе она потерпела бы неудачу", — сказал Котзиас.

Президент Македонии Георги Иванов выступал против соглашения с Грецией и призывал не участвовать в референдуме.

Котзиас заявил также, что Преспанское соглашение не содержит условия проведения референдума.

На вопрос "о параде зарубежных лидеров", приезжавших в Скопье и давивших на население, Котзиас сказал, что это не помогло.

"Мы должны оставить политическую борьбу внутри страны внутренним силам, поэтому мы не ездили в Скопье и я не делал никаких заявлений или высказываний", — сказал Котзиас.

По словам Котзиаса, худшим сценарием будет, если Македония развалится.

"БЮРМ без стабильности и согласованности может разрушиться, и это будет худшим сценарием не только для самой страны, но и для нас. Не существует лучшей политики для будущего Балкан, чем сотрудничество Греции и БЮРМ, которое является осью стабильности в регионе", — сказал Котзиас.

Оппозиционеры в центре города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании Македонии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Пи-явка референдума. Македония сохранила лицо. Но, видимо, не имя
Глава МИД напомнил, что в течение двух недель договор поступит в парламент Македонии. Он признал, что нелегко найти 80 депутатов, которые будут голосовать за конституционные изменения, но Заев должен сделать это в соответствии с Преспанским соглашением.

"Если Заев не получит парламентского большинства в две трети, он пойдет на досрочные выборы и победит", — уверен Котзиас.

В марте, после завершения всех процедур в Македонии, договор поступит в парламент Греции, сказал министр. Он выразил уверенность, что за ратификацию проголосует более 151 депутата в 300-местном парламенте.

"Я уверен, что будет большинство в парламенте за ратификацию Преспанского соглашения. Я считаю, что более 151 депутата проголосуют "за", — сказал глава МИД.

Он выступил в защиту договора, назвав его "сбалансированным".

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