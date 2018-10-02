Юнкер призвал членов ЕС договориться по реформе Дублинского соглашения

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник призвал страны-члены Евросоюза до конца текущего года согласовать пересмотр Дублинского соглашения, которое предусматривает возвращение мигрантов в страну их первого въезда.

"Я хотел бы, чтобы до конца года мы достигли соглашения по реформе Дублинского соглашения, что не терпит отлагательства. Надо договориться о точных контурах внешних границ", — сказал Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляцию выступления вела видео-служба Еврокомиссии.

Дублинским соглашением от 1990 года, которое подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в Евросоюз. Еврокомиссия, со своей стороны, предлагает странам ЕС взять на себя юридические обязательства с целью обеспечить "более справедливое распределение" миграционного бремени в ситуации, когда основной приток беженцев приходится на Грецию и Италию.

С положениями "дублинского регламента" также связана проблема возвращения мигрантов, перебравшихся из одного государства ЕС в другое, в страну их первого въезда