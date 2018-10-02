Делегация ЦИК России поедет наблюдать за выборами в Боснии и Герцеговине

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Член ЦИК РФ Евгений Шевченко возглавит делегацию ведомства по наблюдению за всеобщими выборами в Боснии и Герцеговине, которые пройдут 7 октября, рассказал Шевченко РИА Новости.

"Представители ЦИК будут участвовать в наблюдении за всеобщими выборами в Боснии и Герцеговине… Я вместе с представителями аппарата Центризбиркома войду в делегацию ЦИК", — сказал Шевченко.

По его словам, ЦИК России еще в 2010 году заключил с избирательной комиссией Боснии и Герцеговины меморандум о сотрудничестве и в его рамках будет осуществлять наблюдение за выборами. Шевченко добавил, что в рамках этого соглашения представители избирательной комиссии Боснии и Герцеговины приезжали наблюдать за выборами президента РФ в марте 2018 года.

В Боснии и Герцеговине 7 октября должны пройти выборы в президиум (коллегиальный высший орган исполнительной власти) и парламентскую ассамблею (двухпалатный парламент).