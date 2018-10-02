Еврокомиссия хочет договориться по Brexit, заявил Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия, чей представитель Мишель Барнье является главным переговорщиком от ЕС по Brexit, хочет достижения договоренности об условиях отделения Великобритании от ЕС, сказал глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте.

"Мы хотим договоренности", — сказал он.

Стране и союзу нужно окончательно договориться об условиях их разъединения не позднее ноября. Если это сделано не будет, соглашение о "разводе" может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договорённостями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределённостью относительно будущих отношений с Евросоюзом.